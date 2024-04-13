Фелиш – первый за пять лет игрок «Барселоны», забивший ударом через себя

Гол Жоау Фелиша стал украшением первого тайма матча «Кадис» – «Барселона».

Португальский форвард вывел «сине-гранатовых» вперёд, удачно исполнив акробатический приём на 37-й минуте. По данным Barca Universal, Фелиш стал первым футболистом «Барселоны», сумевшим забить ударом через себя, с 2019 года – тогда это удалось Луису Суаресу в поединке с «Севильей».

Следить за событиями второго тайма можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции. Гол Жоау Фелиша так и остался единственным в матче к моменту ухода команд на перерыв.

Напомним, что Фелиш выступает за «Барселону» на правах аренды из мадридского «Атлетико».