Анчелотти объяснил, почему выпустил Милитао только на 90-й минуте

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о состоянии Эдера Милитао после победы над «Мальоркой» (1:0).

Бразилец продолжает набирать форму после травмы крестообразной связки, полученной ещё в августе. В субботнем матче с «Мальоркой», как и в предыдущей встрече Ла Лиги против «Атлетика», Милитао вышел на замену прямо перед финальным свистком, а в поединке Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» и вовсе остался на скамейке запасных.

«Милитао? Я хотел предоставить ему больше игровых минут в сегодняшнем матче, но наше преимущество в счёте было недостаточно комфортным», – цитирует Madrid Xtra Анчелотти.

В среду «Реалу» предстоит провести выездной матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Первая встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счётом 3:3.