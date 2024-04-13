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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян рассказал о лучшем и худшем моменте в «Реал Сосьедаде»

13 Апреля 2024 • 22:20 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Альмерия
1 1.32 X 5.20 2 9.50
Через 23 ч. 23 мин.

Хавбек «Реал Сосьедада» Арсен Захарян ответил на вопрос о своих лучших и худших моментах в новой команде.

Напомним, Захарян присоединился к испанскому коллективу прошлым летом, перебравшись из «Динамо».

«Мой лучший момент здесь? Последние два месяца. Худший? Первые пару месяцев. Мне было трудно, ведь я дважды переболел и выпадал из состава», — приводит слова Захаряна Mundo Deportivo.

В текущем сезоне россиянин принял участие в 32 матчах в футболке «Реал Сосьедада», отметился одним забитым мячом и записал на свой счет два голевых паса.

На данный момент подопечные Иманоля Альгуасиля занимают шестое место в Ла Лиге, набрав 49 очков в 30 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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