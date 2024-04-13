Анчелотти оценил игру «Реала» в матче с «Мальоркой»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре своей команды во встрече с «Мальоркой» (1:0).

Судьбу матча 31-го тура Ла Лиги решил точный удар полузащитника «сливочных» Орельена Тчуамени, нанесённый на 48-й минуте.

«Как мы и ожидали, матч получился насыщенным. В первом тайме мы действовали слишком медленно, но после перерыва смогли прибавить.

Эта победа приблизила нас к завоеванию чемпионского титула, но задача ещё не решена, ведь впереди много игр.

Сегодняшний матч был очень важным. Я очень рад победе, поскольку выигрывать здесь всегда трудно», – цитирует Madrid Xtra Анчелотти.