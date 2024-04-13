Деку: «На данный момент Хави не планирует менять своё решение»

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на очередной вопрос о будущем главного тренера Хави Эрнандеса.

Недавно испанский специалист вновь заявил, что не передумал уходить из клуба по окончании сезона. Перед началом субботнего матча Ла Лиги против «Кадиса» у Деку спросили, какова текущая позиция клуба в вопросе будущего Хави.

«На данный момент он не планирует менять своё решение, но мы поговорим, если он передумает», – цитирует Barca Universal спортивного директора каталонского гранда.

Следить за ходом матча «Кадиса» против «Барселоны» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.