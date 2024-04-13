Беспроигрышная серия «Реала» в Ла Лиге достигла 25 матчей

В субботу, 13 апреля, мадридский «Реал» одержал выездную победу над «Мальоркой» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Единственный точный удар оказался на счету полузащитника Орельена Тчуамени.

Данный результат позволил команде Карло Анчелотти продлить свою беспроигрышную серию в рамках Ла Лиги до 25 матчей. Напомним, последний раз «Реал» проигрывал в сентябре 2023 года в дерби с «Атлетико» (1:3).

После 31 тура «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанского чемпионата, сумев набрать 78 очков. Отрыв «сливочных» от идущей на второй строчке «Барселоны» составляет 11 баллов.