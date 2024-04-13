«Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой»

В субботу «Реал» сделал ещё один шаг к чемпионству. В выездном матче против «Мальорки» «королевский клуб» доминировал и добился своего. Матия Настасич здорово бил головой после подачи корнера, и голкипер выручил. В ответ Джуд Беллингем с линии штрафной пробил над руками вратаря в перекладину. В самом начале второго тайма дальний удар Орельена Тчуамени стал победным, не без помощи рикошета, из-за которого был отыгран кипер. Хоселу и Лука Модрич до верного разыграли мяч, а Браим Диас запорол феноменальный момент. Федерико Вальверде наверняка наносил удар в пустой угол, но защитник в падении блокировал мяч на ленточке. Серхи Дардер с подбора стрелял по воротам, и Андрей Лунин снова блестяще среагировал.

«Реал» лидирует с запасом в 11 очков, соперник - 14-й.