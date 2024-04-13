Маркос Алонсо сыграет за «Барселону» впервые за пять месяцев

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо вернулся в стартовый состав команды после долгого отсутствия.

Рулевой Хави Эрнандес доверил 33-летнему игроку место в основе в сегодняшнем поединке Ла Лиги против «Кадиса», который начнётся в 22:00 по московскому времени. Для Алонсо сегодняшнее появление на поле станет первым более чем за пять месяцев – с начала ноября, когда «сине-гранатовые» играли в Лиге чемпионов против «Шахтёра». Во встречах чемпионата испанец и вовсе не принимал участие с 22 октября, когда «Барселона» принимала в родных стенах «Атлетик».

Напомним, что Маркос Алонсо находился в лазарете с декабря по март из-за травмы спины.