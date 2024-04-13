Де Йонг и Ямаль в запасе — «Барселона» назвала стартовый состав на матч с «Кадисом»

Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала информацию о футболистах, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче против «Кадиса».

Стартовый состав «Барселоны»: Тер Штеген (вр), Форт, Кубарси, Кристенсен, Алонсо, Роберто, Ромеу, Лопес, Торрес, Роке, Фелиш.

Матч 31-го тура чемпионата Испании между «Кадисом» и «Барселоной» состоится сегодня, 13 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует портал LiveResult.

Напомним, в первом круге «Барселона» обыграла на своем поле «Кадис» со счетом 2:0.