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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Райо Вальекано» и «Хетафе» не наиграли на гол

13 Апреля 2024 • 19:13 Комментировать
Райо Вальекано
0:0
Хетафе

Середняки Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Хетафе» встретились в матче 31-го тура. К сожалению, нельзя сказать, что моментов было много - команды лишь по разу пробили в створ. Лучшим эпизодом стала попытка Серхио Камелло, но вратарь выручил. При обилии желтых карточек в поединке голевых атак так и не было - 0:0.

Хозяева делят 14-е место, соперник - девятое.

Протокол игры  
Райо Вальекано0:0Хетафе
Димитриевски СтолеБалью ИванМумин Абдул  81'Лежён ФлорьянЧаваррия ПепПаласон Иси  17' 74' (Нтекья Ранди ( 74') Валентин Оскар  90'Лопес Унаи 74' (Сисс Пате ( 74') Де Фрутос Хорхе 85' (Фалькао Радамель ( 85') Камелло Серхио  7' 85' (Ратиу Андрей ( 85') Трехо Оскар 64' (Креспо Мигель ( 64')
Запасные: Паскуаль МартинПосо ХосеБебе ТьягуПерес КикеКарденас ДаниРауль де ТомасЭспино Альфонсо
Сория ДавидДьене ДаконамАльварес Гастон  51'Альдерете ОмарИглесиас Хуан  16' 46' (Латаса Хуан ( 46'  81') Милья Луис 77' (Мориба Илайкс ( 77'  81') Максимович НеманьяСантьяго Хесус 66' (Оскар Родригес ( 66'  87') Рико Диего 90' (Анхилери Фабрисио ( 90') Гринвуд МэйсонМата Хайме  39' 46' (Кармона Хосе Анхель ( 46')
Запасные: Alberto RiscoЛопес ДиегоФузато Даниэл
13 апреля. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Хетафе Райо Вальекано

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