«Райо Вальекано» и «Хетафе» не наиграли на гол

Середняки Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Хетафе» встретились в матче 31-го тура. К сожалению, нельзя сказать, что моментов было много - команды лишь по разу пробили в створ. Лучшим эпизодом стала попытка Серхио Камелло, но вратарь выручил. При обилии желтых карточек в поединке голевых атак так и не было - 0:0.
Хозяева делят 14-е место, соперник - девятое.
Протокол игры
Димитриевски Столе•Балью Иван•Мумин Абдул• 81'Лежён Флорьян•Чаваррия Пеп•Паласон Иси 17'74' (Нтекья Ранди (74') •Валентин Оскар• 90'Лопес Унаи74' (Сисс Пате (74') •Де Фрутос Хорхе85' (Фалькао Радамель (85') •Камелло Серхио 7'85' (Ратиу Андрей (85') •Трехо Оскар64' (Креспо Мигель (64')
Сория Давид•Дьене Даконам•Альварес Гастон• 51'Альдерете Омар•Иглесиас Хуан 16'46' (Латаса Хуан (46') • 81'Милья Луис77' (Мориба Илайкс (77') • 81'Максимович Неманья•Сантьяго Хесус66' (Оскар Родригес (66') • 87'Рико Диего90' (Анхилери Фабрисио (90') •Гринвуд Мэйсон•Мата Хайме 39'46' (Кармона Хосе Анхель (46')
Запасные: Alberto Risco•Лопес Диего•Фузато Даниэл
13 апреля. Стадион "Кампо де Вальекас".
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