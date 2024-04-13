«Райо Вальекано» и «Хетафе» не наиграли на гол

Середняки Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Хетафе» встретились в матче 31-го тура. К сожалению, нельзя сказать, что моментов было много - команды лишь по разу пробили в створ. Лучшим эпизодом стала попытка Серхио Камелло, но вратарь выручил. При обилии желтых карточек в поединке голевых атак так и не было - 0:0.

Хозяева делят 14-е место, соперник - девятое.