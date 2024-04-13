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Винисиус и Родриго – в запасе «Реала» на матч с «Мальоркой»

13 Апреля 2024 • 17:50 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
1 5.40 X 3.70 2 1.72
Через 0 ч. 36 мин.

В субботу вечером «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Мальорки». Наставник мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на футбольное поле с первых минут таких игроков:

Лунин, Васкес, Рюдигер, Начо, Менди, Тчуамени, Модрич, Вальверде, Беллингем, Браим Диас, Хоселу.

Отметим, что Дани Карвахаль, Тони Кроос, Винисиус Жуниор и Родриго оказались в числе запасных игроков «Реала».

Матч «Мальорка» - «Реал» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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