Винисиус и Родриго – в запасе «Реала» на матч с «Мальоркой»

В субботу вечером «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Мальорки». Наставник мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на футбольное поле с первых минут таких игроков:

Лунин, Васкес, Рюдигер, Начо, Менди, Тчуамени, Модрич, Вальверде, Беллингем, Браим Диас, Хоселу.

Отметим, что Дани Карвахаль, Тони Кроос, Винисиус Жуниор и Родриго оказались в числе запасных игроков «Реала».

Матч «Мальорка» - «Реал» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.