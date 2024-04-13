«Атлетико» одержал волевую победу над конкурентами из «Жироны»

«Атлетико» с «Жироной» провели ключевой матч в плане перспектив команд в конце сезона. Уже на четвертой минуте гости провели комбинацию на правом фланге, и прострел Яна Коуто замкнул Артём Довбик. Столичная команда здорово ответила на стыке таймов, и короткий отрезок перевернул всё. «Атлетико» заработал пенальти за игру рукой у соперника, и Антуан Гризманн пробил в угол не без шансов для голкипера - 1:1. На 45-й минуте затяжная атака «Атлетико» с прострелом Альваро Мораты на Анхеля Корреа, который выпрыгнул высоко и головой отправил мяч в сетку - 2:1. После перерыва Гризманн подкараулил отскок мяча в штрафной и сильно пробил под перекладину - 3:1. В оставшееся время соперники создавали моменты, но мяч в основном летел мимо ворот.

Мадридцы закрепились на четвертом месте с отрывом в пять очков от «Атлетика», «Жирона» впереди в четырех баллах.