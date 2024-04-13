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«Атлетико» одержал волевую победу над конкурентами из «Жироны»

13 Апреля 2024 • 17:10 Комментировать
Атлетико М
3:1
Жирона
окончен

«Атлетико» с «Жироной» провели ключевой матч в плане перспектив команд в конце сезона. Уже на четвертой минуте гости провели комбинацию на правом фланге, и прострел Яна Коуто замкнул Артём Довбик. Столичная команда здорово ответила на стыке таймов, и короткий отрезок перевернул всё. «Атлетико» заработал пенальти за игру рукой у соперника, и Антуан Гризманн пробил в угол не без шансов для голкипера - 1:1. На 45-й минуте затяжная атака «Атлетико» с прострелом Альваро Мораты на Анхеля Корреа, который выпрыгнул высоко и головой отправил мяч в сетку - 2:1. После перерыва Гризманн подкараулил отскок мяча в штрафной и сильно пробил под перекладину - 3:1. В оставшееся время соперники создавали моменты, но мяч в основном летел мимо ворот.

Мадридцы закрепились на четвертом месте с отрывом в пять очков от «Атлетика», «Жирона» впереди в четырех баллах.

Протокол игры  
Атлетико М3:1Жирона
  4'Довбик Артём (0:1)
(1:1) Гризманн Антуан34'  
(2:1) Корреа Анхель45'  
(3:1) Гризманн Антуан50'  
Облак ЯнМолина НауэльСавич СтефанЭрмосо МариоМандава Рейнилду 46' (Витсель Аксель ( 46') Рикельме Родриго 68' (Лино Сэмуел ( 68') Де Пауль Родриго 75' (Аспиликуэта Сесар ( 75') Коке ХорхеНьигес Сауль  25' 41' (Мората Альваро ( 41') Гризманн Антуан 68' (Льоренте Маркос ( 68'  90') Корреа Анхель  35'
Запасные: Вермирен АртурЭль Жебари СалимМолдован ХорациуГабриэль ПаулистаХименес ХосеГомис Антонио
Гассанига ПаулоГарсия ЭрикДавид Лопес 65' (Порту Кристиан ( 65') Блинд ДэйлиГутьеррес МигельКоуто Ян  70'Солис Джон 56' (Торре Пабло ( 56') Гарсия АлешЭррера Янгель  32' 65' (Мартинес Арнау ( 65') Савио III 83' (Стуани Кристиан ( 83') Довбик Артём 83' (Фернандес Валери ( 83')
Запасные: Хуанпе ХуанГарсия ДжастинГарсия Борха IХуан Карлос МартинФуйдиас ТониВилья Тони
13 апреля. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жирона

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