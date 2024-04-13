Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

В субботу в испанской Ла Лиге встречаются «Атлетико» и «Жирона». В составе каталонской команды голом отметился нападающий Артём Довбик. Как следствие, украинец вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров чемпионата Испании. Теперь на счету 26-летнего Довбика 17 голов.

Джуд Беллингем («Реал») и Анте Будимир («Осасуна») делят второе место – у них по 16 результативных ударов.

Отметим, что Артём Довбик играет за «Жирону» с прошлого лета после трансфера из «Днепра-1». На текущий момент «Жирона» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.