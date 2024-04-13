Хави останется в «Барселоне» при одном условии

Ещё зимой Хави объявил о намерении покинуть тренерский мостик в «Барселоне» по завершению сезона. С тех пор молодой специалист не устаёт повторять, что его решение не изменится. Впрочем, как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Mundo Deportivo, Хави можно убедить остаться у руля «Барселоны». Условие одно – тренер должен получить гарантии поддержки на трансферном рынке.

На текущий момент «Барселона» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. В субботу вечером команда Хави проведёт гостевой матч Ла Лиги против «Кадиса», не пропустите текстовую трансляцию.