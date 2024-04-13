Альгуасиль: «Захарян приближается к топ-уровню»

Рулевой испанского «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль высказался о прогрессе в игре российского полузащитника команды Арсена Захаряна.
«Все складывается хорошо. Я знал, что у него большой потенциал, однако он был не так заметен изначально. Захаряну было непросто адаптироваться, но как только процесс пошел, он начал приближаться к топ-уровню», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.
Напомним, что Арсен перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 32 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и два ассиста.
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