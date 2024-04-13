Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Стали известны имена 4 игроков «Реала», которые выйдут в основе на матч с «Мальоркой»

13 Апреля 2024 • 13:02 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
21.04 22:00

Стали известны имена четырёх футболистов мадридского «Реала», которые выйдут в стартовом составе на выездной матч против «Мальорки» в чемпионате Испании. По информации от журналиста Мигеля Анхеля Диаса, с первых минут появятся такие игроки, как центральный защитник Эдер Милитао, полузащитник Браим Диас, правый фуллбек Лукас Васкес и нападающий Хоселу.

Отмечается, что 5 других игроков получат отдых в матче с «Мальоркой». Речь идёт об Антонио Рюдигере, Родриго, Винисиусе Жуниоре, Тони Кроосе и Даниэле Карвахале. Тренерский штаб «Реала» предоставил этим футболистам отдых перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хоселу Лукас Васкес Браим Диас Эдер Милитао ещё теги

Новости по матчу

18 Марта
21:51
Хави может пропустить «эль класико» 2
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Куртуа высказал мнение об ошибке Лунина в матче с «Манчестер Сити» Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Агуэро назвал своего любимого игрока - это не Месси Луис Энрике ответил на вопрос об игре Мбаппе против «Барселоны» Де Брёйне определил причину своего отравления перед матчем с «Реалом» Дюгарри обратился к Мбаппе: «Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов, твоё отношение – абсолютный позор» Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании Стало известно, что сказал Анчелотти своим игрокам перед ответным матчем с «Манчестер Сити»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3 «Манчестер Юнайтед» предложил 90 миллионов за полузащитника «Барселоны»
Спортивные новости
Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России рассказал, на что тренерам «Локомотива» надо обратить внимание перед финалом Кубка Гагарина Экс-главный тренер сборной России заявил, что длительный перерыв перед финалом не сыграет на руку «Локомотиву» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13.04.24 в 15:00
Атлетико М Атлетико М
Жирона Жирона
1.80 3.80 3.85
Видео
13.04.24 в 17:15
Райо Вальекано Райо Вальекано
Хетафе Хетафе
2.00 3.20 3.70
Видео
13.04.24 в 19:30
Мальорка Мальорка
Реал Мадрид Реал Мадрид
4.80 3.70 1.67
Видео
13.04.24 в 22:00
Кадис Кадис
Барселона Барселона
5.40 4.00 1.55
Видео
14.04.24 в 15:00
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Севилья Севилья
2.50 3.25 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Апреля
13:24 · Испания. Ла Лига
Альгуасиль: «Захарян приближается к топ-уровню»
13:02 · Испания. Ла Лига
Стали известны имена 4 игроков «Реала», которые выйдут в основе на матч с «Мальоркой»
12:50 · Испания. Ла Лига
Хави объяснил, почему мало играет Витор Роке
12:14 · Испания. Ла Лига
Асенсио может вернуться в Мадрид
12:10 · Испания. Ла Лига
Себальос ещё не решил, покинет ли «Реал» летом
12:02 · Испания. Ла Лига
У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры
11:42 · Испания. Ла Лига
Ракитич: «Уверен, если вернуть время, «Барселона» всё исправила бы и выиграла ещё 2-3 Лиги чемпионов» 2
11:27 · Италия. Серия А
Ракитич назвал свой худший матч в футболке «Барселоны»
11:21 · Испания. Ла Лига
Ракитич: «Мы с «Барселоной» могли добиться гораздо большего в Лиге чемпионов»
09:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» недоволен Мудриком и уже нашёл ему замену
08:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» назвал точную стоимость Гринвуда - игрока хотят купить два топ-клуба
07:38 · Англия. Премьер-лига
Малуда назвал клуб АПЛ, в котором хочет видеть Мбаппе
07:31 · Испания. Ла Лига
Родриго объяснил, зачем смотрит видео с Роналду перед матчами «Реала»
07:16 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Нойеру в «Реале»
00:30 · Англия. Премьер-лига
Кудус: «В детстве я поддерживал «Барселону» из-за Месси»
Все новости
Рекомендуем