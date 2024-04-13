Стали известны имена 4 игроков «Реала», которые выйдут в основе на матч с «Мальоркой»

Стали известны имена четырёх футболистов мадридского «Реала», которые выйдут в стартовом составе на выездной матч против «Мальорки» в чемпионате Испании. По информации от журналиста Мигеля Анхеля Диаса, с первых минут появятся такие игроки, как центральный защитник Эдер Милитао, полузащитник Браим Диас, правый фуллбек Лукас Васкес и нападающий Хоселу.

Отмечается, что 5 других игроков получат отдых в матче с «Мальоркой». Речь идёт об Антонио Рюдигере, Родриго, Винисиусе Жуниоре, Тони Кроосе и Даниэле Карвахале. Тренерский штаб «Реала» предоставил этим футболистам отдых перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».