Хави объяснил, почему мало играет Витор Роке

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался об игровом времени новичка команды Витора Роке.

«Роке прибавил с момента перехода в «Барселону». Это игрок, который может многое дать нам в будущем. В ближайшем матче он наверняка получит минуты на поле. Ему еще нужно понять нашу позиционную игру», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.

В рамках 31-го тура чемпионата Испании «сине-гранатовые» на выезде встретятся с «Кадисом». Матч пройдет 13 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.

В этом сезоне Роке сыграл за «Барселону» 12 матчей и отметился двумя забитыми мячами.