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Чемпионат Испании. Ла Лига

Асенсио может вернуться в Мадрид

13 Апреля 2024 • 12:14 Комментировать

Испанский полузащитник Марко Асенсио, ныне выступающий за французский «ПСЖ», может вернуться на родину. Согласно сведениям журналистов портала Todofichajes, в подписании хавбека заинтересован мадридский «Атлетико».

Трудовое соглашение игрока с парижанами рассчитано до лета 2026 года, а его стартовая стоимость составляет около 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Асенсио провел 14 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Напомним, что Марко является игроком мадридского «Реала» с 2015 по 2023 год.

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