Себальос ещё не решил, покинет ли «Реал» летом

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос ещё не определился с планами на будущее. Как сообщает журналист Хорхе Пикон, испанец пока не принял решение о том, что покинет «королевский клуб» ближайшим летом. Тем не менее, Дани рассматривает вариант с возможным уходом.

Сообщается, что Себальос недоволен количеством игровой практики в нынешнем сезоне. По этой причине футболист рассматривает возможность перейти в другую команду, где ему гарантируют более важную роль.

27-летний Себальос в этом розыгрыше чемпионата Испании отметился одной результативной передачей в 14 матчах.