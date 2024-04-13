Ракитич: «Уверен, если вернуть время, «Барселона» всё исправила бы и выиграла ещё 2-3 Лиги чемпионов»

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Иван Ракитич выразил уверенность, что если бы он мог вернуть время, команда выиграла бы ещё 2-3 Лиги чемпионов. Напомним, Ракитич выиграл с «Барселоной» всего один подобный трофей – в дебютном сезоне-2014/15. Тогда Иван забил один из голов в финальном матче против туринского «Ювентуса».

«Уверен, если вернуть время, «Барселона» всё исправила бы и выиграла ещё 2-3 Лиги чемпионов. Думаю, игроки более ответственно подходили бы к матчам», – цитирует Ракитича Jijantes.

В настоящий момент Ракитич выступает в Саудовской Аравии за «Аш-Шабаб».