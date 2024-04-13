Ракитич: «Мы с «Барселоной» могли добиться гораздо большего в Лиге чемпионов»

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Иван Ракитич разочарован тем, что смог взять всего один титул Лиги чемпионов в «сине-гранатовой» футболке. Напомним, после победы в 2015 году, «Барселона» так и не смогла хотя бы раз выиграть Лигу чемпионов. В то же время мадридский «Реал» с тех пор взял 4 подобных трофея

«Я думаю, что мы добились многих вещей в «Барселоне». С другой стороны, думаю, что мы были одним из лучших поколений в истории футбола. Мы могли добиться гораздо большего, особенно в Лиге чемпионов. Это меня огорчает», – цитирует Ракитича Jijantes.

Напомним, Иван в настоящий момент выступает в Саудовской Аравии за «Аш-Шабаб».