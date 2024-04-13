Родриго объяснил, зачем смотрит видео с Роналду перед матчами «Реала»

Форвард мадридского «Реала» Родриго объяснил празднование гола в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» в стиле португальца Криштиану Роналду. Первая встреча ¼ финала завершилась со счетом 3:3.
«Я часто смотрю ролики с Роналду. Иногда делаю это непосредственно перед матчем, чтобы вдохновиться. Я вспомнил о нем после гола и решил отпраздновать в его стиле. Криштиану мой кумир. Для меня приятно отпраздновать в его стиле, чтобы отдать ему дань уважения», - передает слова бразильца MT в сецсетях.
Ответная игра между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится в среду, 17 апреля, на стадионе в Манчестере.
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