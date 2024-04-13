Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго объяснил, зачем смотрит видео с Роналду перед матчами «Реала»

13 Апреля 2024 • 07:31 Комментировать

Форвард мадридского «Реала» Родриго объяснил празднование гола в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» в стиле португальца Криштиану Роналду. Первая встреча ¼ финала завершилась со счетом 3:3.

«Я часто смотрю ролики с Роналду. Иногда делаю это непосредственно перед матчем, чтобы вдохновиться. Я вспомнил о нем после гола и решил отпраздновать в его стиле. Криштиану мой кумир. Для меня приятно отпраздновать в его стиле, чтобы отдать ему дань уважения», - передает слова бразильца MT в сецсетях.

Ответная игра между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится в среду, 17 апреля, на стадионе в Манчестере.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Родриго ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Куртуа высказал мнение об ошибке Лунина в матче с «Манчестер Сити» Луис Энрике ответил на вопрос об игре Мбаппе против «Барселоны» Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Агуэро назвал своего любимого игрока - это не Месси «ПСЖ» готовит 120 миллионов евро на звезду «Барселоны» Де Брёйне определил причину своего отравления перед матчем с «Реалом» Анчелотти оценил игру Беллингема в матче с «Реалом» Дюгарри обратился к Мбаппе: «Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов, твоё отношение – абсолютный позор» Два клуба из Европы интересуются нападающим «Спартака» Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3 «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси»
Спортивные новости
Бывший главный тренер сборной России рассказал, на что тренерам «Локомотива» надо обратить внимание перед финалом Кубка Гагарина Экс-главный тренер сборной России заявил, что длительный перерыв перед финалом не сыграет на руку «Локомотиву» Экс-главный тренер сборной России оценил шансы «Металлурга» и «Автомобилиста» на выход в финал Вайсфельд ответил на вопрос о длительном отдыхе «Локомотива» перед финалом «Автомобилист» растерялся в начале матча с «Металлургом»: Экс-главный тренер сборной России – о четвертой игре полуфинала Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13.04.24 в 15:00
Атлетико М Атлетико М
Жирона Жирона
1.80 3.80 3.85
Видео
13.04.24 в 17:15
Райо Вальекано Райо Вальекано
Хетафе Хетафе
2.00 3.20 3.70
Видео
13.04.24 в 19:30
Мальорка Мальорка
Реал Мадрид Реал Мадрид
4.80 3.70 1.67
Видео
13.04.24 в 22:00
Кадис Кадис
Барселона Барселона
5.40 4.00 1.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Апреля
07:38 · Англия. Премьер-лига
Малуда назвал клуб АПЛ, в котором хочет видеть Мбаппе
07:31 · Испания. Ла Лига
Родриго объяснил, зачем смотрит видео с Роналду перед матчами «Реала»
07:16 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Нойеру в «Реале»
00:30 · Англия. Премьер-лига
Кудус: «В детстве я поддерживал «Барселону» из-за Месси»
12 Апреля
23:59 · Испания. Ла Лига
«Бетис» поставил крест на чёрной серии, обыграв «Сельту»
23:52 · Испания. Ла Лига
«Манчестер Юнайтед» назначил цену за Гринвуд
23:05 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не сможет позволить себе Луиса Диаса
21:30 · Испания. Ла Лига
«Кадис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:19 · Испания. Ла Лига
Появилась новая информация о будущем Модрича слухи
20:28 · Испания. Ла Лига
Симеоне рассказал, чувствует ли он в себе ДНК «Атлетико»
20:10 · Испания. Ла Лига
Хави: «Барселона» должна сохранить Араухо»
18:07 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал матч с «Мальоркой» важнейшим для «Реала» в борьбе за чемпионство
17:15 · Испания. Ла Лига
Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» 1
16:02 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение по Педри на фоне интереса «ПСЖ»
15:21 · Испания. Ла Лига
Хави: «Моё решение об уходе из «Барселоны» не изменится» 2
Все новости
Рекомендуем