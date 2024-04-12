«Бетис» поставил крест на чёрной серии, обыграв «Сельту»

В 31-м туре Ла Лиги набравший ноль очков в последних четырех матчах «Бетис» принимал «Сельту» из нижней части таблицы и добыл победу в упорной борьбе. После малособытийного первого тайма севильцы повели, построив отличную атаку, точку в которой поставил Хуан Миранда. На 83-й минуте Иско вывел на убойную позицию Набиля Фекира, который не мог промахнуться. Зафиксирован офсайд, но ВАР помог его отменить - 2:0. На последних секундах дальним ударом Йорген Ларсен вернул интригу - 2:1. Но этого было мало.
«Бетис» поднялся на седьмую строчку таблицы, соперник - четвертый с конца.
Протокол игры
|(1:0) Миранда Хуан53'
|(2:0) Фекир Набиль83'
|90'Ларсен Йорген (2:1)
Силва Руи•Бельерин Эктор70' (Руибаль Айтор (70') •Песселья Херман• 45'Риад Чади•Миранда Хуан75' (Абнер (75') •Джонни•Гидо Родригес•Форнальс Пабло•Иско Аларкон86' (Родри Родриго (86') •Перес Айосе46' (Фекир Набиль (46') •Виллиан Жозе46' (Бакамбу Седрик (46')
Гуаита Висенте•Манкильо Хави65' (Перес Карлес (65') •Жаилсон Маркес•Домингес Карлос81' (Нуньес Унай (81') •Мингеса Оскар•Альварес Уго81' (Серви Франко (81') •Пейнадо Франсиско•Сотело Хьюго70' (Альенде Тадео (70') •Аспас Яго•Бамба Джонатан70' (Дамиан Родригуез (70') •Ларсен Йорген
12 апреля. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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