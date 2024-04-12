«Бетис» поставил крест на чёрной серии, обыграв «Сельту»

В 31-м туре Ла Лиги набравший ноль очков в последних четырех матчах «Бетис» принимал «Сельту» из нижней части таблицы и добыл победу в упорной борьбе. После малособытийного первого тайма севильцы повели, построив отличную атаку, точку в которой поставил Хуан Миранда. На 83-й минуте Иско вывел на убойную позицию Набиля Фекира, который не мог промахнуться. Зафиксирован офсайд, но ВАР помог его отменить - 2:0. На последних секундах дальним ударом Йорген Ларсен вернул интригу - 2:1. Но этого было мало.

«Бетис» поднялся на седьмую строчку таблицы, соперник - четвертый с конца.