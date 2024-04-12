«Манчестер Юнайтед» назначил цену за Гринвуд

Английский «Манчестер Юнайтед» еще не решил, как поступить с Мэйсоном Гринвудом.

Вингер арендован «Хетафе» до конца текущего сезона. По данным ESPN, в английском клубе за этот сезон так и не пришли к какому-то единому мнению насчет того, что делать дальше. 22-летнего футболиста могут продать или снова отдать в аренду. Есть даже вариант, при котором Гринвуд останется в команде.

Интерес к Мэйсону есть у «Ювентуса» и «Атлетико», но «Юнайтед» рассчитывает выручить 30 млн фунтов.

Также заинтересованные клубы считают, что у «МЮ» вообще нет оснований рассчитывать на значительную сумму.