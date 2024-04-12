Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич может остаться в мадридском клубе.

По сообщениям журналиста Маттео Моретто, несмотря на слухи о предстоящем уходе Модрича из «Реала», 38-летний футболист пока определился со своим будущим. Источник утверждает, что хавбек еще может продлить контракт со «сливочными».

Отмечается, что в приглашении Модрича заинтересованы команды с Ближнего Востока, МЛС, а также «Динамо» Загреб.

В сезоне-2023/24 Модрич появился на поле в 35 матчах с учетом всех турниров, забил два мяча и стал автором шести ассистов. Контракт полузащитника с «Реалом» истекает предстоящим летом.