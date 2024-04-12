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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне рассказал, чувствует ли он в себе ДНК «Атлетико»

12 Апреля 2024 • 20:28 Комментировать
Атлетико М
...
Жирона
1 2.00 X 3.85 2 3.60
Через 17 ч. 44 мин.

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне ответил на вопрос, чувствует ли он в себе ДНК клуба.

«Я не думаю об этом. «Атлетико» – это гораздо больше, чем одна личность. Это клуб, семья. Это доказано историей, и все мы, работающие здесь, стремимся сделать клуб лучше», — приводит слова Симеоне Diario AS.

После 30 туров «Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 58 очков.

Завтра, 13 апреля, «Атлетико» примет на своем поле «Жирону» в рамках 31-го тура Ла Лиги. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 15:00 по столичному времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне

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