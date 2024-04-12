Хави: «Барселона» должна сохранить Араухо»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о будущем защитника команды Рональда Араухо.

— «Барселона» должна сохранить Араухо, я уверен в этом на 100%. Он важный игрок для «Барсы». Он действительно важен для нас, и я не думаю, что он присоединится к другой команде, — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 25-летний уругваец появился на поле в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Действующий трудовой договор Араухо с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 70 миллионов евро.