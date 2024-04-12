Анчелотти назвал матч с «Мальоркой» важнейшим для «Реала» в борьбе за чемпионство

Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящей игре чемпионата Испании с «Мальоркой».

— Думаю, это будет тяжелая игра. У нашего соперника потрясающий коллектив. Мы ждем, что матч окажется непростым, и нам придется сыграть с большой самоотдачей, — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

Специалист отметил, что предстоящий поединок является очень важным для «Реала» в плане борьбы за золотые медали Ла Лиги.

Матч 31-го тура «Мальорка» - «Реал» пройдет в субботу, 13 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по столичному времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.