Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико»

Сразу три футболиста «Барселоны» могут пропустить встречу с «Реалом», если получат жёлтую карточку в предстоящей игре с «Кадисом».

На грани дисквалификации находятся полузащитники Андреас Кристенсен, Илкай Гюндоган и Ориоль Ромеу.

Встреча 31-го тура чемпионата Испании между «Кадисом» и «Барселоной» состоится в субботу, 13 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.

Поединок «Реал» - «Барселона» пройдет в следующие выходные. «Эль класико» запланировано на 21 апреля, начало — в 22:00 (мск).