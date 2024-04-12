«Барселона» приняла решение по Педри на фоне интереса «ПСЖ»

Талантливый полузащитник «Барселоны» Педри находится на радаре «ПСЖ». Поговаривают, что гранд Лиги 1 готов потратить большую сумму денег на подписание этого футболиста. На этом фоне в каталонском клубе приняли решение по Педри – «сине-гранатовые» хотят продлить контракт с 21-летним игроком. Как сообщает TodoFichajes, ссылаясь на журналиста Фабрицио Романо, «Барселона» уже готовит предложение Педри, переговоры вскоре начнутся.

Действующий контракт Педри рассчитан до середины 2026 года. За первую команду «Барселоны» полузащитник провёл 134 матча, в которых забил 18 голов и отдал 13 голевых передач на партнёров.