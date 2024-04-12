Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» приняла решение по Педри на фоне интереса «ПСЖ»

12 Апреля 2024 • 16:02 Комментировать

Талантливый полузащитник «Барселоны» Педри находится на радаре «ПСЖ». Поговаривают, что гранд Лиги 1 готов потратить большую сумму денег на подписание этого футболиста. На этом фоне в каталонском клубе приняли решение по Педри – «сине-гранатовые» хотят продлить контракт с 21-летним игроком. Как сообщает TodoFichajes, ссылаясь на журналиста Фабрицио Романо, «Барселона» уже готовит предложение Педри, переговоры вскоре начнутся.

Действующий контракт Педри рассчитан до середины 2026 года. За первую команду «Барселоны» полузащитник провёл 134 матча, в которых забил 18 голов и отдал 13 голевых передач на партнёров.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Педри ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом» Куртуа высказал мнение об ошибке Лунина в матче с «Манчестер Сити» Раскрыта точная сумма, за которую можно купить Холанна Луис Энрике ответил на вопрос об игре Мбаппе против «Барселоны» «ПСЖ» готовит 120 миллионов евро на звезду «Барселоны» Анчелотти оценил игру Беллингема в матче с «Реалом» Агуэро назвал своего любимого игрока - это не Месси Два клуба из Европы интересуются нападающим «Спартака» Президент УЕФА высказался об отстранении России: «Другого выхода не было» «Реал» задумал купить важного игрока «Манчестер Юнайтед»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3 Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси»
Спортивные новости
Хет-трик Зернова принёс «Металлургу» третью победу в серии плей-офф КХЛ над «Автомобилистом» Ольховский объяснил поведение Медведева в последних матчах Объявлена дата начала следующего сезона КХЛ Селиваненко высказался о поведении Медведева в матче с Хачановым Крикунов: «Не скажу, что у «Металлурга» зелёный свет по дороге в финал» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
12.04.24 в 22:00
Бетис Бетис
Сельта Сельта
1.97 3.50 3.50
Видео
13.04.24 в 15:00
Атлетико М Атлетико М
Жирона Жирона
1.80 3.80 3.85
Видео
13.04.24 в 17:15
Райо Вальекано Райо Вальекано
Хетафе Хетафе
2.00 3.20 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Апреля
16:02 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение по Педри на фоне интереса «ПСЖ»
15:21 · Испания. Ла Лига
Хави: «Моё решение об уходе из «Барселоны» не изменится» 1
14:40 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал о состоянии Милитао
14:34 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил, снизился ли уровень игры Беллингема
12:53 · Испания. Ла Лига
Беллингем рассказал о преимуществах игры с Кроосом и Модричем
12:31 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» хочет заменить Доннарумму - Энрике предложил нового вратаря
10:47 · Испания. Ла Лига
Кубарси и «Барселона» хотят как можно скорее согласовать новый контракт
10:22 · Испания. Ла Лига
Окружение Хави считает, что хорошие результаты могут убедить тренера остаться в «Барселоне»
07:45 · Испания. Ла Лига
Пети призвал Хави остаться в «Барселоне»
07:44 · Испания. Ла Лига
Анри: «В «Барселоне» мало побеждать, нужно делать это красиво»
07:37 · Испания. Ла Лига
В ФИФА поддержали звезду «Реала» Винисиуса 1
07:18 · Испания. Ла Лига
Беллингем рассказал, как относятся к игрокам «Реала» в Мадриде 3
00:15 · Испания. Кубок
​«Погуляли» - 15 поклонников «Атлетика» выпили 290 кружек пива во время финала Кубка Испании
11 Апреля
23:57 · Испания. Ла Лига
​Ассистент Диего Симеоне возмутил испанскую общественность фразой об Ямале
23:56 · Испания. Ла Лига
Дель Пьеро – о Гризманне: «Он один из тех, кто меняет правила игры»
Все новости
Рекомендуем