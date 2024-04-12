Хави: «Моё решение об уходе из «Барселоны» не изменится»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о своём предстоящем уходе из клуба.

Напомним, ранее испанец сообщил, что покинет «сине-гранатовых» предстоящим летом.

«Мое решение помогло успокоиться всем вокруг. Я тоже стал спокойнее, когда все узнали дату моего ухода. Это пошло на пользу и клубу. Мое решение не изменится», — заявил Хави Diario Sport.

По итогам 30 туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 67 очков. Отставание каталонского клуба от лидирующего «Реала» составляет восемь баллов.

Стоит сказать, что после заявления Хави об уходе «Барселона» не проигрывает уже 12 матчей подряд.