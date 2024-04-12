Анчелотти рассказал о состоянии Милитао

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился комментарием об игре защитника команды Эдера Милитао.

— Он чувствует себя очень хорошо. Конечно, он не сможет играть все 90 минут, но я думаю, что он может сыграть большую часть игры и сделать это хорошо, — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Напомним, бразильский футболист порвал крестообразную связку в начале сезона и вернулся на поле только в прошлом туре, сыграв одну минуту в матче с «Атлетиком» (2:0).

Завтра, 13 апреля, «Реал» встретится на выезде с «Мальоркой». Встреча 31-го тура Ла Лиги должна будет стартовать в 19:30 по столичному времени.