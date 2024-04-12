Анчелотти ответил, снизился ли уровень игры Беллингема

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру полузащитника команды Джуда Беллингема в последних матчах.

«Снизился ли уровень игры Джуда Беллингема? Что снизилось, так это количество голов, что стало неожиданностью. Теперь он выполняет больше работы в полузащите, но он еще обязательно забьет», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 20 мячей и записал на свой счет десять результативных передач.

13 апреля «Реал» встретится в гостях с «Мальоркой». Начало поединка 31-го тура Ла Лиги запланировано на 19:30 по мск.