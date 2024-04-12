Беллингем рассказал о преимуществах игры с Кроосом и Модричем

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал о преимуществах игры в одной команде с Лукой Модричем и Тони Кроосом.

«Самое лучшее в игре в одной команде с Лукой Модричем и Тони Кроосом – это то, что они всегда готовы научить тебя чему-то новому. Я всегда открыт для обучения. Я часто общаюсь с Кроосом и Модричем, и у меня с ними хорошие отношения», – цитирует Беллингема Madrid Zone.

Джуд проводит дебютный сезон за «Реал» и уже отметился 16 голами в чемпионате Испании. «Королевский клуб» заплатил дортмундской «Боруссии» 103 миллиона евро компенсации. Англичанин стал вторым самым дорогим игроком «сливочных» после Эдена Азара.