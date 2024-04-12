«ПСЖ» хочет заменить Доннарумму - Энрике предложил нового вратаря

В «ПСЖ» недовольны игрой первого номера команды Джанлуиджи Доннаруммы. Согласно информации Todofichajes, главный тренер команды Луис Энрике предложил своего кандидата на усиление вратарской линии.

Испанский специалист хочет подписать голкипера «Атлетико» Бильбао Уная Симона. Рыночная стоимость потенциального новичка оценивается в 25 миллионов евро. Контракт вратаря с басками рассчитан до середины следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Унай принял участие в 29 встречах. Вратарь пропустил 26 мячей, а в 15 матчах сохранил свои ворота на замке.