Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» хочет заменить Доннарумму - Энрике предложил нового вратаря

12 Апреля 2024 • 12:31 Комментировать

В «ПСЖ» недовольны игрой первого номера команды Джанлуиджи Доннаруммы. Согласно информации Todofichajes, главный тренер команды Луис Энрике предложил своего кандидата на усиление вратарской линии.

Испанский специалист хочет подписать голкипера «Атлетико» Бильбао Уная Симона. Рыночная стоимость потенциального новичка оценивается в 25 миллионов евро. Контракт вратаря с басками рассчитан до середины следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Унай принял участие в 29 встречах. Вратарь пропустил 26 мячей, а в 15 матчах сохранил свои ворота на замке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Луис Энрике Джанлуиджи Доннарумма Унай Симон трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом» Хвичу хочет купить европейский суперклуб Мостовой спрогнозировал точный счёт в матче «Реал» - «Манчестер Сити» Замена Салаху: «Ливерпуль» отобрал трёх дорогостоящих кандидатов «Реал» нацелился на нового вратаря Куртуа высказал мнение об ошибке Лунина в матче с «Манчестер Сити» Раскрыта точная сумма, за которую можно купить Холанна Луис Энрике ответил на вопрос об игре Мбаппе против «Барселоны» Анчелотти оценил игру Беллингема в матче с «Реалом» «ПСЖ» готовит 120 миллионов евро на звезду «Барселоны»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3 «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси»
Спортивные новости
Хет-трик Зернова принёс «Металлургу» третью победу в серии плей-офф КХЛ над «Автомобилистом» Ольховский объяснил поведение Медведева в последних матчах Объявлена дата начала следующего сезона КХЛ Селиваненко высказался о поведении Медведева в матче с Хачановым Крикунов: «Не скажу, что у «Металлурга» зелёный свет по дороге в финал» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
12.04.24 в 22:00
Бетис Бетис
Сельта Сельта
1.97 3.50 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Апреля
12:31 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» хочет заменить Доннарумму - Энрике предложил нового вратаря
11:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предложил 90 миллионов за полузащитника «Барселоны» 3
10:47 · Испания. Ла Лига
Кубарси и «Барселона» хотят как можно скорее согласовать новый контракт
10:22 · Испания. Ла Лига
Окружение Хави считает, что хорошие результаты могут убедить тренера остаться в «Барселоне»
07:45 · Испания. Ла Лига
Пети призвал Хави остаться в «Барселоне»
07:44 · Испания. Ла Лига
Анри: «В «Барселоне» мало побеждать, нужно делать это красиво»
07:37 · Испания. Ла Лига
В ФИФА поддержали звезду «Реала» Винисиуса 1
07:18 · Испания. Ла Лига
Беллингем рассказал, как относятся к игрокам «Реала» в Мадриде 3
00:15 · Испания. Кубок
​«Погуляли» - 15 поклонников «Атлетика» выпили 290 кружек пива во время финала Кубка Испании
11 Апреля
23:57 · Испания. Ла Лига
​Ассистент Диего Симеоне возмутил испанскую общественность фразой об Ямале
23:56 · Испания. Ла Лига
Дель Пьеро – о Гризманне: «Он один из тех, кто меняет правила игры»
18:13 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» определился с будущим Мораты
17:36 · Испания. Ла Лига
Ледяхов: «Захарян только начинает свой путь»
16:34 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет подписать форварда «Ливерпуля»
16:21 · Россия. Премьер-лига
В Испании назвали игрока РПЛ, который может заиграть в Ла Лиге 1
Все новости
Рекомендуем