Кубарси и «Барселона» хотят как можно скорее согласовать новый контракт

Каталонская «Барселона» и 17-летний центральный защитник Пау Кубарси хотят как можно скорее согласовать новый контракт. По информации от журналиста Роджера Торелло, стороны уже ведут переговоры в надежде поскорее прийти к компромиссу.

Сообщается, что Кубарси хотел бы продолжить выступать за «Барселону» на протяжение долгих лет. Не исключается, что стороны придут к соглашению до окончания нынешнего сезона.

Напомним, молодой Кубарси является основным центральным защитником «Барселоны». Пау завоевал доверие главного тренера Хави Эрнандеса, который регулярно делает футболисту комплименты на пресс-конференциях.