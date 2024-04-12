Окружение Хави считает, что хорошие результаты могут убедить тренера остаться в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес всё ещё может изменить своё решение об уходе по окончании сезона. Как сообщает Mundo Deportivo, окружение наставника считает, что хорошие результаты могут повлиять на Хави и убедить его остаться.

Напомним, Эрнандес в конце января объявил о том, что покинет «Барселону» летом, но руководство в настоящий момент не хочет, чтобы тренер уходил. После того, как Хави объявил о летнем уходе, «Барселона» не проиграла ни одного из 12 матчах во всех турнирах.

«Сине-гранатовые» недавно на выезде обыграли «ПСЖ» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов (3:2).