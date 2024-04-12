Анри: «В «Барселоне» мало побеждать, нужно делать это красиво»

«В «Барсе» говорят не о победах, а о том, как ты играешь. Это как миссия – тебе нужно дарить людям удовольствие своей игрой. Нужно сильно любить то, чем занимаешься. Вот почему в этом клубе мало одерживать победы. Нужно добывать их красиво», - передает слова Тьерри CBS Sports.