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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анри: «В «Барселоне» мало побеждать, нужно делать это красиво»

12 Апреля 2024 • 07:44 Комментировать

Легендарный французский нападающий Тьерри Анри высказался о своем бывшем клубе – каталонской «Барселоне».

«В «Барсе» говорят не о победах, а о том, как ты играешь. Это как миссия – тебе нужно дарить людям удовольствие своей игрой. Нужно сильно любить то, чем занимаешься. Вот почему в этом клубе мало одерживать победы. Нужно добывать их красиво», - передает слова Тьерри CBS Sports.

На этой неделе «сине-гранатовые» провели первый матч ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА против «ПСЖ». Подопечные Хави Эрнандеса одержали гостевую победу со счетом 3:2. Ответная встреча состоится в Каталонии на следующей неделе.

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Барселона Тьерри Анри
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