В ФИФА поддержали звезду «Реала» Винисиуса

«В футболе существует проблема расизма. Мы собираемся обсудить это на конгрессе ФИФА через несколько недель. Все мои теплые чувства направлены к тем, кто пострадал от расизма. Особенно к Винисиусу и другим, кто страдает от этого. Нам нужно бороться с этим», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.