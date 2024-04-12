В ФИФА поддержали звезду «Реала» Винисиуса

Глава ФИФА Джанни Инфантино высказался в поддержку нападающего сборной Бразилии и «Реала» Винисиуса Жуниора, которого часто оскорбляют на почве расизма.
«В футболе существует проблема расизма. Мы собираемся обсудить это на конгрессе ФИФА через несколько недель. Все мои теплые чувства направлены к тем, кто пострадал от расизма. Особенно к Винисиусу и другим, кто страдает от этого. Нам нужно бороться с этим», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Винисиус провел 20 поединков. На счету 23-летнего нападающего 12 забитых мячей и четыре результативные передачи.
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