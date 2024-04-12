Пети призвал Хави остаться в «Барселоне»

Экс-футболист «Барселоны» Эммануэль Пети объяснил, почему наставник каталонцев Хави Эрнандес должен остаться на своём посту и продлить контракт с клубом. Напомним, ещё зимой испанский специалист объявил, что покинет команду.

«Все проблемы «Барселоны» не на поле, а за его пределами, в том финансовом положении, в котором она находится уже много лет», - приводит слова француза Football Espana.

В своём последнем матче «сине-гранатовые» обыграли в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» (3:2).

Пети является чемпионом мира в составе сборной Франции. Также игрок известен по выступлениям за лондонский «Арсенал».