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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пети призвал Хави остаться в «Барселоне»

12 Апреля 2024 • 07:45 Комментировать
Кадис
...
Барселона
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13.04 22:00

Экс-футболист «Барселоны» Эммануэль Пети объяснил, почему наставник каталонцев Хави Эрнандес должен остаться на своём посту и продлить контракт с клубом. Напомним, ещё зимой испанский специалист объявил, что покинет команду.

«Все проблемы «Барселоны» не на поле, а за его пределами, в том финансовом положении, в котором она находится уже много лет», - приводит слова француза Football Espana.

В своём последнем матче «сине-гранатовые» обыграли в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» (3:2).

Пети является чемпионом мира в составе сборной Франции. Также игрок известен по выступлениям за лондонский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Эммануэль Пети ещё теги

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