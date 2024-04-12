Беллингем рассказал, как относятся к игрокам «Реала» в Мадриде

«Здесь спокойная обстановка. Болельщики любят тебя, они превозносят игроков команды на пьедестал. К футболистам «Реала» относятся как к сверхлюдям. Все очень стараются, чтобы создать для нас максимальный комфорт. Мне это помогает, ведь я приехал из Дортмунда, где намного меньшее внимания к игрокам», - передает слова Джуда Topps Today.