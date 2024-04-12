Беллингем рассказал, как относятся к игрокам «Реала» в Мадриде

Атакующий полузащитник Джуд Беллингем высказался о своем пребывании в Мадриде. С лета 2023 года английский футболист выступает за местный «Реал».
«Здесь спокойная обстановка. Болельщики любят тебя, они превозносят игроков команды на пьедестал. К футболистам «Реала» относятся как к сверхлюдям. Все очень стараются, чтобы создать для нас максимальный комфорт. Мне это помогает, ведь я приехал из Дортмунда, где намного меньшее внимания к игрокам», - передает слова Джуда Topps Today.
Напомним, что мадридский «Реал» приобрел Беллингема у «Боруссии» за 103 миллиона евро. Его контракт рассчитан до середины 2029 года.
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