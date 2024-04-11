​Ассистент Диего Симеоне возмутил испанскую общественность фразой об Ямале

Каталонская «Барселона» удачно съездила в Париж, обыграв там «ПСЖ» со счётом 3:2 в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Прекрасно сыграл в этой игре Ламин Ямаль - юное дарование команды Хави Эрнандеса. Ямаль настолько хорош, что любое упоминание его имени способно вызвать дебаты и даже скандал.

Так случилось и с 54-летним Моно Бургосом - бывшим испанским голкипером, ныне ассистентом Диего Симеоне. Объясняя выступления Ямаля, он заявил, что у того «нет выбора, потому что если бы не футбол, ему бы пришлось попрошайничать на светофоре». В озабоченном равноправием испанском обществе такие слова вызвали большие дебаты, Бургосу пришлось подбирать для них объяснения.

Ответный матч между «Барселоной» и французским «ПСЖ» пройдёт уже во вторник.