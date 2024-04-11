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Дель Пьеро – о Гризманне: «Он один из тех, кто меняет правила игры»

11 Апреля 2024 • 23:56 Комментировать
Атлетико М
...
Жирона
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13.04 15:00
Бывший игрок сборной Италии Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о футболисте «Атлетико» Антуане Гризманне.

Накануне «матрасники» на своём поле оказались сильнее дортмундской «Боруссии» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1, а Гризманн оформил красивый ассист на Лино.

«Я думаю, он в списке лучших. Этот парень определённо должен быть в списке тех игроков, которые меняют правила игры, потому что он из тех игроков, которые могут придумывать новые идеи», – приводит слова прославленного футболиста CBS Sports. 

Напомним, что ответная игра состоится 16 апреля в Дортмунде (Германия). Матч стартует в 22.00 по московскому времени.


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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Алессандро Дель Пьеро Ла Лига Антуан Гризманн ещё теги

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