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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» определился с будущим Мораты

11 Апреля 2024 • 18:13 Комментировать
Атлетико М
...
Жирона
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13.04 15:00

Испанский «Атлетико» определился с будущим нападающего команды Альваро Мораты.

Как информирует издание Marca, мадридский клуб принял решение продолжить сотрудничество с испанским бомбардиром.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» не собирается возвращать из «Атлетико» своего бывшего форварда Альваро Морату. «Старая синьора» не вела никаких переговоров с «матрасниками».

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне 31-летний голеадор провёл 42 встречи, отличившись 20 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро. Трудовой договор футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года.


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