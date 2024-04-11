«Атлетико» определился с будущим Мораты

Испанский «Атлетико» определился с будущим нападающего команды Альваро Мораты.

Как информирует издание Marca, мадридский клуб принял решение продолжить сотрудничество с испанским бомбардиром.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» не собирается возвращать из «Атлетико» своего бывшего форварда Альваро Морату. «Старая синьора» не вела никаких переговоров с «матрасниками».

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне 31-летний голеадор провёл 42 встречи, отличившись 20 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро. Трудовой договор футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года.