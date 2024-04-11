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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ледяхов: «Захарян только начинает свой путь»

11 Апреля 2024 • 17:36 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Альмерия
14.04 22:00

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением об игре полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в нынешнем сезоне.

Эксперт назвал 20-летнего футболиста талантливым игроком, который пока ещё продолжает адаптироваться в Испании.

«Захарян забил один гол, и мы уже начинаем говорить о его полной адаптации в Испании. Но на самом деле, он только начинает свой путь и приспосабливается», — цитирует Ледяхова «Чемпионат».

В текущем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 32 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Цвета испанского клуба российский футболист защищает с середины прошлого года, ранее он выступал за «Динамо».

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Реал Сосьедад Игорь Ледяхов Арсен Захарян ещё теги

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