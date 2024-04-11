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Крауч: «Барселона» может стать как «Манчестер Юнайтед», если уйдёт Хави»

11 Апреля 2024 • 10:10 Комментировать

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч считает, что каталонской «Барселоне» грозят непростые времена в случае отставки главного тренера Хави Эрнандеса.

«Если он уйдет, то клубу будет трудно. Что-то подобное произошло в «Манчестер Юнайтед» после ухода Алекса Фергюсона. Сейчас это не тот «МЮ», что был раньше. Подобное может произойти и с «сине-гранатовыми». В «Барселоне» нет тех громких имен, что раньше, но есть армия болельщиков. Они ждут, что команда будет играть на самом высоком уровне, но пока он недостижимо», - передает слова Крауча Daily Mail.

Накануне «Барселона» победила «ПСЖ» (3:2) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Питер Крауч Хави Эрнандес ещё теги
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