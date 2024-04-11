Энрике: «Я не сомневаюсь в способности своей команды отыграться в ответном матче»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о своих ожиданиях на ответный матч против каталонской «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, парижане уступили «сине-гранатовым» в первой игре в Париже со счётом 2:3.

«Я не сомневаюсь в способности своей команды отыграться в ответном матче. На выезде мы выступаем точно так же, как и дома», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Напомним, ответная игра между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится в ближайший вторник на «Олимпийском стадионе» в Каталонии. «Барселоне» из-за дисквалификации не сможет помочь Андреас Кристенсен, который вчера забил победный гол.