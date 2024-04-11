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Кристенсен прокомментировал победный гол в ворота «ПСЖ»

11 Апреля 2024 • 10:00 Комментировать
Кадис
...
Барселона
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13.04 22:00

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Андреас Кристенсен прокомментировал свой победный гол в ворота «ПСЖ» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Отметим, что датчанин помог парижанам одержать волевую победу 3:2 в Париже.

«У меня был день рождения. Возможно, из-за этого мне повезло забить победный гол. Тем не менее, я получил жёлтую карточку и точно пропущу ответный матч. Это расстраивает меня, но я стараюсь быть счастливым», – сказал Кристенсен в интервью официальному сайту УЕФА.

Напомним, Андреас в последних матчах чаще выступает не в центре обороны, а на позиции опорного полузащитника.

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