Кунде рассказал, как «Барселона» должна действовать в ответном матче с «ПСЖ»

Защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде высказался о плане своей команды на ответную встречу четвертьфинала Лиги чемпионов против французского «ПСЖ». Напомним, вчера «сине-гранатовые» одержали победу в первом матче на выезде со счётом 3:2.

«Во втором матче нам нужно сохранить концентрацию. Особенно это касается первых минут обоих таймов. Во втором тайме парижской игры мы потеряли концентрацию на 5-10 минут. Это дорого нам обошлось», – сказал Кунде в интервью официальному сайту УЕФА.

Напомним, «Барселона» в последний раз играла в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.