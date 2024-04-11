Хави может остаться в «Барселоне», вероятность такого исхода заметно выросла

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес может остаться в каталонском клубе на следующий сезон. По информации от журналиста Серхи Капдевилы, вероятность такого исхода выросла в несколько раз после вчерашней выездной победы 3:2 над «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Отметим, что после того, как Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона, команда провела 12 матчей во всех турнирах. В этих поединках «сине-гранатовые» не потерпели ни одного поражения.

Руководство «Барселоны» сейчас не особо занимается поиском нового тренера, так как надеется, что Хави передумает и решит остаться.